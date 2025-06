San Marino - Andorra: siglato memorandum d'intesa tra i parlamenti dei due stati

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri), Carles Ensenyat Reig (Presidente del parlamento del Principato di Andorra), Massimo Andrea Ugolini (Consigliere PDCS) e Nicola Renzi (Consigliere Repubblica Futura)

Piccoli stati, grandi obiettivi comuni: a San Marino la visita istituzionale del presidente del parlamento del Principato di Andorra Carles Ensenyat Reig, insieme ad una delegazione di parlamentari andorrani. A Palazzo Begni il colloquio e lo scambio di onorificenze: “Con Andorra – evidenzia Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri – ormai da anni c'è questo confronto continuo nell'ottica comune dell'Accordo di Associazione”.

"Se dovessimo fare un accordo di cooperazione con Andorra - afferma Beccari - ci vorrebbero un accordo da non so quante pagine. Solo per descrivere quello che c'è già oggi in termini di scambi. Questa visita a San Marino rappresenta un'altra pietra a miliare del nostro rapporto perché accanto all'ottimo rapporto e all'ottima relazione a livello governativo si unisce anche quella parlamentare".

"Quello di oggi è un giorno molto importante - aggiunge Carles Ensenyat Reig, presidente del parlamento del Principato di Andorra - perché prima di oggi non esisteva un gruppo interparlamentare tra San Marino e Andorra nonostante condividessimo molte somiglianze e molti punti in comune. È ancora più importante che vengano stabilite queste relazioni tra parlamenti che ora sono state consolidate con questo accordo. Ora dovremo lavorare sulla parte politica, prima di tutto sul rapporto con l'Unione Europea che è sicuramente una priorità per entrambi i paesi quindi confrontarci sull'adozione dell'Accordo di Associazione. Poi dovremo anche capire come far sì che le nostre voci come piccoli paesi vengano ascoltate nel mondo. Insieme siamo più potenti che separatamente quindi dobbiamo capire come lavorare insieme anche all'interno delle organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa o l'OCSE e avere quindi una voce unita".

A Palazzo Pubblico l'udienza e la firma del Memorandum alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Presente anche la delegazione di parlamentari membri della commissione legislativa di politica estera di Andorra. Nel richiamare la celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatica, Beccari sottolinea l'importanza della firma del memorandum. “La collaborazione tra piccoli stati – aggiunge Carles Ensenyat Reig – si dimostra sempre più necessaria in un mondo polarizzato”. “Celebriamo trent'anni di dialogo, collaborazione, incontri e scambia ai più alti livelli – affermano i Capi di Stato – e il Memorandum interpreta la volontà condivisa di rafforzare la cooperazione”. Dopo la firma sono subito partiti i lavori del gruppo interparlamentare.

"Al netto dei rapporti che ci sono già a livello governativo - afferma Massimo Andra Ugolini, consigliere PDCS - proprio per cementare sempre di più dei rapporti fra piccoli stati che si accingono alle grandi sfide come per esempio quello del percorso di associazione dell'Unione Europea, avere dei rapporti, delle collaborazioni e anche dei confronti a livello parlamentare è sempre più fondamentale. Quindi credo, ribadisco, è un momento importante quello di collaborazione fra il Parlamento della Repubblica di San Marino e quello di Andorra".

"Favorire questi incontri e la diplomazia parlamentare - aggiunge Nicola Renzi, consigliere RF - è davvero fondamentale per creare dei legami fra le forze politiche, fra i parlamentari che sono poi dei punti di riferimento per portare avanti gli interessi ciascuno del proprio Paese e quando gli interessi coincidono allora c'è ancora più possibilità di avere successo".