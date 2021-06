VACCINO ANTI-COVID San Marino: aperte iscrizioni per fascia 12-15 anni, ai giovanissimi il vaccino Pfizer

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che dalla oggi sono aperte le vaccinazioni anche per la fascia di età 12 - 15 anni. Ai giovanissimi sarà destinato il vaccino Pfizer- BioNTech. Per la prenotazione l'Iss consiglia l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”, oppure raggiungibile direttamente digitando l’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4. Per prenotare è comunque disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905). Nel caso che ad accompagnare il minore alla vaccinazione sia un solo genitore, occorre compilare il modulo per vaccinazione minore e Delega Genitore assente, scaricabile dal sito Iss.

