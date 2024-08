San Marino: appena 63 nascite nei primi sei mesi del 2024

Crescono i residenti a San Marino, ma diminuiscono i cittadini sammarinesi. Dal Bollettino statistico del secondo trimestre, la flessione dei nuovi nati è evidente. Nei primi sei mesi del 2024, sono appena 63 i bambini nati sul Titano, 37 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un trend che, se confermato nel secondo semestre, vedrebbe un preoccupante minimo storico. Dal 2018, che ne ha contati 235, i nuovi nati sono gradualmente scesi, di anno in anno: 232 nel 2019, 224 nel 2020, 212 nel 2021, 205 nel 2022 e 191 nel 2023. Nel 2013, a titolo esemplificativo, sono nati 320 bambini.

Come anticipato, cresce la popolazione residente che si attesta a 33.971 unità, con un crescita di 76 persone rispetto all'anno precedente. Ma i cittadini sammarinesi, fra nascite e decessi, è diminuita di 7 unità ed ora rappresentano quasi l'80% del totale. In generale, il saldo naturale è negativo, pari a -64 unità. La popolazione residente aumenta quindi grazie a cittadini italiani – ora il 15,8% della popolazione – e alle persone di altre cittadinanza, cresciute del 4,3% rispetto al 2023. Da gennaio a giugno 2024 sono immigrati 231 individui e sono emigrati in 104, di cui 60 sammarinesi.