ORDINE AVVOCATI E NOTAI San Marino: approfondimento sui Codici deontologici, "imprescindibili per la professione forense" Focus, durante il convegno, sul rapporto tra deontologia professionale e Intelligenza Artificiale. La Presidente dell'Ordine sammarinese, Lonfernini: "Il ruolo dell'avvocato e del notaio ha anche una valenza sociale"

Fiducia, integrità e trasparenza nell'esercizio della professione legale come diretta conseguenza dell'ossequioso rispetto della deontologia. L'Ordine degli Avvocati Notari di San Marino dedica un alto momento di confronto proprio sui codici deontologici, vale a dire quelle regole etiche, comportamentali e fondamentali che guidano l'esercizio corretto, leale e responsabile della pratica forense, tutelando al contempo clienti, colleghi e la giustizia in generale. "È il coronamento di un lungo percorso - afferma la Presidente dell'Ordine sammarinese, Maria Cristina Lonfernini - che l'Ordine ha avviato da qualche anno, un percorso fatto di studio e di approfondimenti che ha condotto poi alla redazione ed approvazione dei codici deontologici che sono assolutamente necessari ed imprescindibili per la nostra professione. Il ruolo dell'avvocato e del notaio ha anche una valenza sociale - rimarca - e pertanto è necessario che i professionisti si conformino a regole precise di condotta morale e di integrità in considerazione di una società che è in continua evoluzione".

Tra i key topics della giornata è il rapporto tra deontologia professionale e Intelligenza Artificiale trattato da Alessandro Graziani, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. "La professione forense - osserva Graziani - ha bisogno dei codici deontologici e del rispetto assoluto della deontologia per affermare la posizione dell'avvocato e il suo posizionamento nell'ambito della società civile". Come si coniuga la deontologia professionale con l'intelligenza artificiale? "È il tema dei nostri giorni. Effettivamente - rimarca il Presidente dell'Ordine degli Avvocati romani - l'Intelligenza Artificiale è una grandissima leva di produttività ma deve coniugarsi con il rispetto dei principi deontologici, la tutela dei dati, la tutela della riservatezza, la trasparenza del rapporto con la parte assistita; sono elementi inderogabili dello svolgimento dell'attività dell'avvocato e gli ordini hanno la grande responsabilità di proseguire questo cammino di formazione e aggiornamento professionale dei propri iscritti".

Nel video le interviste a Maria Cristina Lonfernini, Presidente Ordine Avvocati e Notai di San Marino e Alessandro Graziani, Presidente Ordine Avvocati di Roma.

