San Marino-Arbe: si rinnova il legame storico nel segno del Santo Fondatore

Alberto Simoncini, Capitano di Castello Città: clima di "autentica familiarità" in vista di un traguardo storico, il 60° anniversario del gemellaggio

di Giacomo Barducci
8 gen 2026
San Marino e l’isola di Arbe sono sempre più vicine. Una delegazione croata di 50 persone è stata ospite in Repubblica dal 4 al 7 gennaio per preparare le celebrazioni dei 25 anni della Fiera di Rab, prevista per il prossimo luglio. Nonostante il maltempo, il gruppo ha visitato anche San Leo, rafforzando le comuni radici dalmate.

Il Capitano di Castello, Alberto Simoncini, ha sottolineato il clima di "autentica familiarità" in vista di un traguardo storico: il 60° anniversario del gemellaggio. Un legame indissolubile che continua a produrre scambi culturali e turistici tra le due comunità.




