TERRITORIO San Marino, Archidays: inaugurata la rassegna di architettura e ingegneria sostenibile Luca Zanotti, presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino: "Fare questo evento partendo dalla Dichiarazione di San Marino è qualcosa che sta avendo risonanza anche a livello nazionale italiano"

Dopo la Dichiarazione di San Marino, firmata ad ottobre alla conferenza UNECE, la strada tracciata per il territorio è quella di un futuro sostenibile e inclusivo. A ribadirlo gli architetti e gli ingegneri sammarinesi all'inaugurazione di Archidays a Palazzo Graziani. Futuro sostenibile che deve passare non solo da costruzioni non impattanti per l'ambiente ma anche da un corretto riutilizzo dei materiali. Inaugurata anche la mostra fotografica "American Gold" di Simone Maria Fiorani e "Faces" la personale di Sara Pasquali.

"Abbiamo il piacere di creare qualcosa che si riproponga tutti gli anni parlando di architettura e ingegneria - afferma Luca Zanotti, presidente Ordine Ingegneri e Architetti San Marino - la peculiarità del nostro ordine sammarinese è quella di essere architetti e ingegneri insieme, cosa che non succede in Italia. Proprio per questo abbiamo gettato le basi con i nostri omologhi italiani per creare una sinergia/collaborazione e partire dalla Dichiarazione di San Marino, fare questo evento parlando di sostenibilità, è qualcosa che sta avendo anche risonanza nazionale in Italia".

"Uno dei difetti che abbiamo avuto nella nostra generazione - evidenzia Angelo Dominico Perrini, presidente Consiglio Nazionale Italiano Ingegneri - è stato quello di pensare all'oggi e non pensare molto al domani. Ora è il caso di invertire la tendenza perché altrimenti avremo grossissimi problemi per la sussistenza delle generazioni future".

Ancora tanto il lavoro da fare sia sul piano culturale sia sui metodi di intervento, sottolinea il presidente del consiglio nazionale degli architetti Francesco Miceli: "Dobbiamo fare in fretta - avverte - l'ONU ci ha dato nell'agenda 2030 questo obiettivo, abbiamo firmato la Dichiarazione di San Marino che introduce questo elemento della sostenibilità come concorso complessivo di diversi soggetti e questo mi pare già un passo in avanti nell'elaborazione di una strategia. Dobbiamo appunto fare in fretta e ciascuno deve essere in grado, con senso di responsabilità, capacità e competenza, di dare il suo contributo".

Nel servizio le interviste a Luca Zanotti (Presidente ordine ingegneri e architetti San Marino), Angelo Domenico Perrini (Presidente Consiglio Nazionale Italiano Ingegneri) e Francesco Miceli (Presidente Consiglio Nazionale degli Architetti)





