LAVORI IN CORSO San Marino: arriva 'Elite' si parcheggerà facile con carte o app Quella del rinnovo della strumentazione dei parcheggi è una questione annosa: i macchinari attuali sono del 2004 e già dal 2015 emerse l'esigenza di cambiarli

Lavori in corso nei parcheggi del centro storico, si stanno sostituendo i vecchi parchimetri per strumenti di nuova generazione. In arrivo gli "Elite" nelle zone di sosta che non prevedono barriera. Tra questi anche il parcheggio 3 dove si affaccia la San Marino Rtv.

Una volta a regime, consentiranno di parcheggiare con carta o smartphone. Una App - ha spiegato la Segreteria al Turismo - che guiderà l'utente verso il primo parcheggio libero e gli consentirà di pagare. Sistema che si vuole uniformare alla Riviera adriatica per semplificare la sosta e il soggiorno al turista. Dunque parchimetri tecnologici cui si uniranno le telecamere ai varchi per analizzare i flussi turistici. 16 i parcheggi interessati dal restyling. Lavori previsti fino a inizio 2021.

