San Marino: arriva il comandante dell'Arma dei Carabinieri Nistri

In Repubblica il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Giovanni Nistri è arrivato in mattinata per essere poi ricevuto a Palazzo Begni del Governo. Una visita che prosegue a Palazzo Pubblico per l'udienza dei Capitani Reggenti. Un giorno importante per le Forze dell'Ordine del Titano, anche alla luce della firma di una intesa tra Arma dei Carabinieri e Corpo della Gendarmeria. Proprio nella sede del comando di viale Kennedy, il Comandante Generale Nistri proseguirà la visita nel pomeriggio.