San Marino: arriva la neve, strade sotto controllo.

Come annunciato dalle previsioni dalla mattinata ha ricominciato a nevicare a San Marino, ma con poca intensità. Al momento (ore 9:15) la circolazione nelle strade è garantita, la neve ha attecchito solo minimamente nella parte alta di San Marino. Il manto nevoso ha "imbiancato" San Marino Città e Borgo Maggiore ed è raccomandata prudenza per possibile ghiaccio sulla strada, ma non si riscontra alcun disagio.

