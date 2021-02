VACCINO ANTI-COVID San Marino: arriva lo Sputnik; alle 14, in diretta, la conferenza stampa delle segreterie Esteri e Sanità

San Marino: arriva lo Sputnik; alle 14, in diretta, la conferenza stampa delle segreterie Esteri e Sanità.

Ha creato speranze e dibattito la notizia diffusa ieri dalle Segreterie Esteri e Sanità della conclusione di un protocollo per l'acquisto da parte di San Marino del vaccino russo. “L'autorizzazione da parte del Governo per l'uso dello Sputnik V all'interno del territorio – si legge nel comunicato – consentirà alla Repubblica di ricevere già nei prossimi giorni le prime dosi, alle quali seguirà una seconda consegna per la somministrazione della dose di richiamo entro un mese”.

Le stesse segreterie di Stato hanno convocato, per il primo pomeriggio di oggi, una conferenza stampa a Palazzo Begni, riguardante gli aggiornamenti relativi all'approvvigionamento vaccinale. San Marino Rtv la seguirà, dopo il Tg delle 14:00, con una diretta tv, web e Facebook.

