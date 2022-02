San Marino: arrivata la deroga fino al 31 marzo per i sammarinesi vaccinati con Sputnik

La Segreteria di Stato alla Sanità comunica che, con l'approvazione al Senato del Decreto Milleproroghe, è stata estesa la deroga del green pass per i sammarinesi vaccinati con Sputnik fino al 31 marzo 2022; giorno in cui terminerà in entrambi i paesi lo stato d'emergenza sanitaria.

"Grazie agli ottimi rapporti bilaterali stretti con le istituzioni sanitarie italiane - evidenzia il Segretario Roberto Ciavatta - le problematiche legate alla mobilità e all'operatività tra i due paesi sono state ridotte al minimo".