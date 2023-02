SDS TERRITORIO San Marino: asta pubblica manutenzione patrimonio stradale La gara di appalto, è riservata alle imprese, sammarinesi ed italiane, con codice ATECO coerente al servizio di sfalcio e pulizia alle banchine stradali

San Marino: asta pubblica manutenzione patrimonio stradale.

La Segreteria di Stato per il Territorio ha reso noto che è stata emessa un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale da svolgersi sulle strade pubbliche della Repubblica di San Marino. La manutenzione comprende l’intervento di sfalcio della vegetazione lungo le banchine, le pertinenze e le scarpate stradali, un servizio fondamentale per il decoro del territorio, ma soprattutto per la sicurezza stradale dei cittadini. La gara di appalto, mediante il sistema dell’Asta Pubblica è riservata alle imprese, sammarinesi ed italiane, con codice ATECO coerente al servizio di sfalcio e pulizia alle banchine stradali. C'è tempo entro le ore 14 del giorno 7 marzo 2023 mentre le ore 16 del giorno 2 Marzo 2023 rappresentano il termine ultimo per richiedere precisazioni.

Leggi il comunicato completo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: