San Marino attende ancora la palma di Covid-free, l'Italia si divide sulle vaccinazioni miste

Sempre un positivo all'interno del territorio sammarinese, mentre i vaccinati sono ormai i due terzi della popolazione. In Italia il numero di contagi scende per la prima volta da agosto sotto i mille casi e il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dalla Stampa, punta a mettere fine allo stato di emergenza nazionale a fine luglio. Per poter seguire questa strada è però necessario attendere i dati di venerdì quando, secondo il ministro, il 99% dell'Italia dovrebbe raggiungere la zona bianca.







Per quanto riguarda la situazione vaccini l'Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha dato il via libera ai richiami misti, non rendendo più vincolante l'utilizzo di due dosi dello stesso vaccino. Una soluzione che secondo Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo, avrebbe molti vantaggi, portando il sistema immunitario a rispondere a nuovi stimoli. Una tesi avvalorata da alcuni studi svolti in Francia Germania e Spagna, che hanno dato buoni esiti. Tra le Regioni però è il caos: c'è chi come la Campania rifiuta con forza questa opzione, e chi come la Lombardia è più indeciso, mentre la Puglia e il Lazio lasciano la decisione a cittadini e medici. Nel frattempo l'Emilia Romagna, che deve fare richiami a 40 mila persone, ha fatto richiesta di nuove dosi di Pfizer e Moderna.