COVID-19 San Marino: attualmente solo 24 positivi in osservazione sanitaria e 0 ricoveri. 632, nel complesso, le guarigioni Il Titano si avvia ad un completo ritorno alla normalità. L'ultimo bollettino del Gruppo di Coordinamento parla di 1 nuovo caso e 5 guarigioni, a fronte di 46 tamponi refertati ieri

Abbassare la guardia, ora, sarebbe un errore; su questo non vi sono dubbi. Ma forse neppure i più inguaribili ottimisti avrebbero immaginato una regressione così significativa, dell'epidemia. I numeri parlano chiaro: ad oggi, a San Marino, vi sono solo 24 individui, positivi al covid, in osservazione sanitaria. E nessuno di loro – soprattutto - presenta un quadro clinico preoccupante; stanno tutti attendendo il decorso della malattia in isolamento presso il proprio domicilio. Zero ricoveri, insomma; a testimonianza – forse – di una progressiva perdita di aggressività dell'infezione, ma anche di una risposta terapeutica sempre più pronta ed efficace. 46 i tamponi refertati ieri; con l'accertamento di un nuovo caso e 5 guarigioni. Il numero complessivo di queste, dall'inizio dell'emergenza, ha raggiunto quota 632. Fra le note confortanti anche il continuo decremento delle quarantene domiciliari attive. Attualmente sono 69: due delle quali riguardanti personale sanitario; oltre ad un rappresentante delle Forze dell'Ordine. Da lungo tempo, infine, non si verificano decessi correlati al covid. E questo è certamente il dato più importante, dopo i lutti che avevano segnato, in modo drammatico, la fase emergenziale.



