San Marino: autovelox attivi da lunedì

I nuovi autovelox saranno attivi da lunedì. Lo annunciano la Segreteria al Territorio e la Polizia Civile.

Le colonnine arancioni, che ospiteranno al loro interno i rilevatori, erano state installate lo scorso settembre a Cailungo, in Via Ca' dei Lunghi, nei pressi del Brico Io: ne è stata collocata una per ogni senso di marcia; ma anche sulla Superstrada all'altezza dell'edificio Poliedro a Borgo Maggiore, e a Fiorentino, in zona Pianacci. L'installazione dei dispositivi interessa pure il Castello di Faetano. 10 in tutto.

50 Km/h il limite in tutti i tratti, tranne a Borgo Maggiore dove il limite è di 70 km/h.

Le forze dell'ordine rassicurano tutti coloro che negli ultimi giorni, passando oltre il limite, hanno visto un flash: si trattava soltanto di prove tecniche e non verranno dunque sanzionati.