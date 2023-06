San Marino, avviati i lavori per la realizzazione della rotatoria di Domagnano

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica l’avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria di Domagnano. Un intervento molto atteso dalla popolazione - scrivono. La rotatoria in questa prima fase sarà sperimentale e avrà una forma di tipo ovale, per evitare di effettuare espropri ed opere di sostegno.

Oltre all’obiettivo di mettere in sicurezza l’incrocio su Via Ottava Gualdaria e permettere l’inversione di marcia sulla superstrada, nella progettazione si è tenuto conto dell’accesso ai negozi lato strada e della fermata dell’autobus. Verranno realizzati due attraversamenti, di cui uno regolato da un semaforo.

“L’intervento tiene conto delle problematiche della zona e si basa sulla necessità di rendere più sicure le strade sammarinesi, - afferma l'Ing. Giuliana Barulli, Direttore dell'AASLP- migliorando la circolazione e diminuendo l’incidentalità”.