San Marino: avviato il progetto "Strade sicure"

Autovelox, nuovi guard-rail e una rotonda sperimentale: questi sono alcuni degli interventi previsti nel nuovo progetto di messa in sicurezza della viabilità pubblica di San Marino "Strade Sicure". Obiettivo ridurre il numero di incidenti e garantire una percorribilità più fluida. Lavori già avviati lungo il primo tratto della superstrada con il progetto pilota dal Confine di Dogana a Piazza Enriquez. Prevista la sostituzione dell'attuale guard-rail, l'installazione di due autovelox e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali semaforizzati.

Altri interventi in località Tavolucci con il taglio delle alberature per realizzare, all'altezza della piscina di Borgo Maggiore, una rotonda sperimentale. Al progetto si aggiunge anche il posizionamento di nuove fermate per gli autobus, in entrambe le direzioni, l'aggiunta di nuovi parcheggi a fianco della piscina e un attraversamento pedonale protetto per collegare la zona residenziale a monte con la zona bassa di Cailungo.

“Il progetto strade sicure – afferma il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti - comprende, tra l’altro, la partecipazione di alti dirigenti e funzionari pubblici dell’amministrazione sammarinese al 9° simposio internazionale sulle caratteristiche della superficie della pavimentazione stradale organizzato dal Politecnico di Milano e Anas”.