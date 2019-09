San Marino Beer Fest: da Monaco al Titano in tutta sicurezza

Prosegue fino a domenica la seconda edizione di San Marino Beer Fest, a cui collaborano il Giulietti Km0 e il Ristorante Bar Spingarda. Indiscussa protagonista della cinque giorni in corso è la birra. Presenti tutti e sei i birrifici di Monaco di Baviera. Per accompagnare la birra piatti bavaresi, stinco di maiale, pollo allo spiedo, wurstel, piatto di speck e formaggi, strudel . Anche ieri sera c'è stata musica dal vivo.

Fino a domenica proseguirà il trasporto gratuito: il servizio è offerto dalla Giunta di Castello di San Marino Città per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della guida in stato di ebrezza. Tutte le sera un bus Benedettini partirà da Dogana alle 19.30, effettuerà tutte le fermate della linea Rimini-San Marino fino ad arrivare in Città alle 20.10 Partenza per il ritorno alle ore 00.20. Il servizio è totalmente gratuito e non occorre prenotazione.