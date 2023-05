SAN MARINO RTV San Marino, Billi (Lega): ok all'accordo radiotelevisivo "Questo Canale servirà all’Italia per realizzare il Piano d’Azione per il 5G"

“Approvata la ratifica per garantire la continuità delle trasmissioni di San Marino RTV con un relativo contributo, a fronte dello spegnimento del Canale 51 da cui trasmetteva. Questo Canale servirà all’Italia per realizzare il Piano d’Azione per il 5G”. Lo scrive Simone Billi, deputato della Lega e capogruppo del partito in Commissione Esteri. “Questo provvedimento di legge – ricorda – nasce da un’iniziativa legislativa assunta dalla Lega, approvato dalla Commissione Esteri nel 22 marzo 2022”. “Auspico – conclude – che questa collaborazione bilaterale con lo Stato di San Marino prosegua in modo sempre più proficuo”.

