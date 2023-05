“San Marino Bio” prosegue nel settore della carne

E' stato macellato questa mattina il primo bovino proveniente da filiera completamente biologica. “San Marino Bio”, progetto caro e che vede da tempo l'impegno della Segreteria al Territorio, muove così nuovi passi.

“E' un passo in avanti – spiega il Segretario al Territorio, Stefano Canti - perché dopo il primo vino biologico prodotto dalla Cantina Vini di San Marino, dopo l'olio biologico prodotto dall'Associazione Olivicoltori Sammarinesi, oggi è stata macellato il primo bovino con carne biologica. E che nei prossimi giorni vedremo anche alla vendita, nei supermercati e nelle tavole dei nostri cittadini”.

Già presente un albo di allevatori sammarinesi certificati alla produzione di carne bio – così come certificata è la struttura del Macello pubblico - in un processo produttivo di certo non facile: “Stanno iniziando in molti ad approcciarsi a questa conversione, grazie anche alla Cooperativa Allevatori Sammarinesi, che sta sensibilizzando il settore a questa conversione. Non è un lavoro semplice perché, innanzitutto, occorre cambiare le strategie delle aziende agricole. Va fatto un percorso, che va certificato da enti preposti. E se non si fa questo percorso di rotazione da un'agricoltura tradizionale all'agricoltura biologica non hai le autorizzazioni, non ottieni queste certificazioni. Pertanto, occorre sensibilità da parte degli operatori a fare questo percorso di adeguamento, per arrivare ad un'agricoltura completamente biologica nel territorio di San Marino”. In rilievo anche la collaborazione con il Ministero per l'Agricoltura italiano, nella formazione prestata ai tecnici UGRAA.

Nel video, l'intervista al Segretario al Territorio, Ambiente e Agricoltura, Stefano Canti

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: