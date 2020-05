San Marino: boom di guariti (31) e 10 nuovi casi su 136 tamponi

Nell'ultimo bollettino del Gruppo per le emergenze sanitarie spicca sicuramente il numero di guariti registrati nelle ultime 24 ore: 31, che porta il totale a 161. Sono 10 i nuovi casi di positività a fronte dei 136 tamponi refertati. Rimane invece invariato il numero dei decessi (41). Si conta inoltre un dimesso per migliorate condizioni di salute. Sono sei i pazienti ricoverati in ospedale, di cui due in Terapia intensiva e quattro nella degenza di isolamento. 430 le persone seguite a domicilio. 577 infine le quarantene attive (45 sanitari, 18 forze dell’ordine). Dall’inizio dell’epidemia, il totale dei tamponi effettuati è di 3.121, su 1.820 singole persone. Mentre sono 6.000 i test sierologici effettuati al Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.