TERRITORIO San Marino: braccata al cinghiale in zona San Michele e Ranco Non sono mancate le segnalazioni della cittadinanza residente in zona per l'attività ritenuta “troppo cruenta” e per l'eccessiva vicinanza alle abitazioni.

Dopo numerose segnalazioni sul perdurare di criticità causate dall'elevato numero di cinghiali nei castelli di Borgo Maggiore e Serravalle si è svolto questa mattina l'intervento di controllo tramite braccata. “Operazione necessaria - spiega la Segreteria la Territorio - anche per ridurre i possibili danni all'ambiente”.

Per garantire la maggiore sicurezza possibile ristretto il tratto di superstrada discendente e ascendente compreso tra l'ex Electronics e il bivio per il cimitero di Serravalle. 220 il prelievo totale di cinghiali previsto tramite le operazioni di braccata e girata, quest'ultima si concluderà a fine gennaio. Numero che però difficilmente verrà raggiunto, spiegano dalla Federazione Sammarinese Caccia.

Non sono mancate le segnalazioni della cittadinanza residente in zona per l'attività ritenuta “troppo cruenta” e per l'eccessiva vicinanza alle abitazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: