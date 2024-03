UNIRSM San Marino - Brasile: firmato l'accordo di collaborazione tra l'Università di San Marino e il GCUB Fin dall'inizio dell'internazionalizzazione della nostra università, aggiunge il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, il Brasile è stato protagonista e questo accordo rilancia ed eleva il livello dei rapporti.

Dallo scambio di studenti e docenti, a collaborazioni per staff tecnici e ricercatori. Sono alcuni degli aspetti presenti nell'accordo firmato dal Gruppo di Coordinamento delle Università Brasiliane e l'Università di San Marino. Ad aprire la mattinata l'udienza privata dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Il Gruppo delle Università Brasiliane racchiude 101 atenei con la missione di intensificare i rapporti accademici, scientifici e culturali attraverso programmi di cooperazione internazionale.

"È un accordo tra l'Università di San Marino e un Gruppo di Cooperazione delle Università brasiliane - afferma Rena Mosca, Ambasciatore Brasile - sono 101 atenei brasiliani e stranieri, c'è un campo molto ampio per lavorare insieme".

"Per noi è sicuramente un giorno molto importante - aggiunge Rossana Valéria de Souza e Silva, direttrice GCUB - siamo sicuri che si apriranno tantissime opportunità molto importanti per gli studenti di entrambi i paesi ma anche per professori, tecnici, ricercatori. Ci saranno molte possibilità di scambio e l'opportunità di organizzare insieme incontri, corsi ed eventi".

Fin dall'inizio dell'internazionalizzazione della nostra università, aggiunge il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, il Brasile è stato protagonista e questo accordo rilancia ed eleva il livello dei rapporti: "Da questo accordo - sottolinea - nasceranno sicuramente progetti accademici, quindi non solo mobilità di studenti e docenti, ma anche progettualità insieme. È solo una prima tappa perché questo accordo è anche la piattaforma che sostiene politicamente quello che ha lanciato oggi l'ambasciatore, l'arrivo di un accordo istituzionale tra Ministero dell'Università e Segreteria di Stato".

Nel servizio le interviste a Renato Mosca (Ambasciatore Brasile), Rossana Valéria de Souza e Silva (Direttrice GCUB) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura)

