San Marino: calano ancora i contagi. Vaccini, aperte le prenotazioni per la fascia 50 - 54 anni

Continua a scendere la curva del contagio in Repubblica. Registrati nelle ultime 24 ore, su 147 tamponi effettuati, 11 nuovi casi (440 in totale i positivi attivi) e 8 guariti che in totale da inizio pandemia risultano 4419. Salgono, però, a 40 i ricoveri, ieri erano 33. Terapia intensiva satura all'83% con 10 casi, 30 le degenze nelle stanze di isolamento. Lieve flessione invece nel numero delle persone seguite a domicilio: sono 400, 3 in meno di ieri. Il tasso di positività sui tamponi effettuati è del 4,48%. Non si registrano nuovi decessi, fermi a 85. Sul fronte della campagna vaccinale: aperte da questa mattina anche le prenotazioni per la fascia 50 – 54 anni.

Ieri sono state effettuate 832 somministrazioni di vaccini, di cui 124 prime dosi e 708 richiami.15.673 il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna, di cui 9.021 persone vaccinate con la prima dose e 6.652 con anche la seconda dose.



A giorni ci saranno novità anche sui certificati di avvenuta vaccinazione, dopo la seconda dose: a inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì, la popolazione riceverà tutte le informazioni relative alla nuova tessera che si sta mettendo a punto, e che verrà rilasciata in portineria, così come preannunciato ieri in conferenza stampa dai vertici Iss.