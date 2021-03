San Marino: calano i casi, aumentano i ricoveri

I dati a San Marino

Dopo il picco dei contagi registrato il 9 marzo, da giorni si sta assistendo ad una progressiva contrazione dei casi attivi. Attualmente sono 444, in Repubblica, le persone affette da coronavirus, 417 delle quali seguite presso il proprio domicilio. 29 le guarigioni accertate ieri, contro 18 nuove positività. 104 i tamponi effettuati; per un rapporto fra nuovi casi, e test eseguiti, piuttosto alto: 17,31%. Altra nota negativa viene dalle ospedalizzazioni, che passano dalle 24 del precedente bollettino, a 27; si è assistito infatti ad un aumento dei ricoveri in area medica, 17 ora.









Nessuna variazione, invece, in terapia intensiva: probabilmente l'indicatore più significativo della gravità dell'emergenza. Il livello di saturazione resta all'83% - una criticità alta insomma -, con 10 pazienti positivi al Covid in reparto. Infine, anche nella giornata di ieri, fortunatamente non si sono registrati decessi correlati all'infezione.