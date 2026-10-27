VIABILITÀ San Marino, cambia il Codice della Strada: novità importanti per bici, monopattini e automobilisti stranieri Introdotto il casco obbligatorio per chi va in bici, un metro e mezzo di distanza nei sorpassi e assicurazione per i monopattini. Confisca dopo quattro mesi per i veicoli stranieri morosi. Nuove regole anche per i permessi nei centri storici

San Marino, cambia il Codice della Strada: novità importanti per bici, monopattini e automobilisti stranieri.

Casco obbligatorio per i ciclisti, distanza minima di un metro e mezzo nei sorpassi, nuove regole per monopattini e altri mezzi elettrici. Ma anche la possibilità di confiscare i veicoli per le multe non pagate dagli stranieri, disposizioni più precise sui controlli per alcol e droghe alla guida e una nuova disciplina dei permessi di accesso ai centri storici. Come anticipato dal Congresso di Stato nei giorni scorsi, cambia il Codice della Strada sammarinese con il Decreto Delegato n. 162 del 26 ottobre 2026, che interviene su diversi aspetti della circolazione.

L'obiettivo, spiega il Segretario di Stato agli Affari Interni Andrea Belluzzi nella relazione che accompagna il provvedimento, è "aggiornare e rendere maggiormente coerente il quadro normativo vigente in materia di circolazione stradale", rafforzando la sicurezza e gli strumenti di prevenzione e controllo.

Una delle principali novità riguarda i ciclisti. Diventa obbligatorio indossare un casco di sicurezza marcato CE, procedere sul margine destro della carreggiata e utilizzare dispositivi luminosi anteriori e posteriori omologati. Da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba, e comunque in condizioni di scarsa visibilità, sarà inoltre necessario indossare dispositivi o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità. Vietato farsi trainare da altri veicoli, procedere su una ruota o gareggiare in assenza di un'apposita ordinanza di chiusura stradale. Quando la circolazione rischia di intralciare o mettere in pericolo i pedoni, la bicicletta dovrà essere condotta a mano.

A fronte di maggiori obblighi, il Decreto introduce anche nuove tutele per gli amanti delle due ruote. Ci saranno due nuovi segnali dedicati alla presenza di ciclisti e al rispetto della distanza di sicurezza. In presenza di quest'ultimo, durante il sorpasso di un ciclista dovrà essere rispettata una distanza laterale di almeno un metro e mezzo, Le disposizioni, precisa Belluzzi, rispondono anche agli impegni derivanti da un'Istanza d'Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nel novembre 2025.

Una disciplina specifica viene introdotta per i mezzi di micromobilità elettrica, dai monopattini agli hoverboard, fino ai monocicli e ai mini scooter a pedalata assistita. Il decreto comprende nella definizione anche le motocarrozzette per disabili a tre o quattro ruote. La circolazione sarà consentita soltanto su determinate categorie di strade pubbliche e nelle aree pubbliche, mentre sulle strade ammesse l'età minima è fissata a 14 anni. Diventa obbligatoria l'assicurazione per danni a terzi. I mezzi dovranno avere marcatura CE, potenza non superiore a 500 watt e velocità massima di 25 chilometri orari. Per chi conduce monopattini, hoverboard, mini scooter e monocicli scatta inoltre l'obbligo del casco e il divieto assoluto di trasportare passeggeri. Previste sanzioni di seconda categoria, che salgono alla terza in caso di recidiva entro cinque anni.

L'intervento, sottolinea Belluzzi, assume una "duplice finalità": riconoscere e regolamentare nuove forme di mobilità e garantire che vengano utilizzate nel rispetto della sicurezza degli altri utenti della strada. Così il Titano si allinea alla più recente normativa italiana sui monopattini, con una differenza importante: non viene introdotto il così detto targhino, diventato obbligatorio per circolare nelle città del Belpaese.

Uno degli interventi più rilevanti del decreto riguarda la possibilità di confiscare i veicoli stranieri in caso di multe non pagate. Chi guida un veicolo immatricolato all'estero e non paga immediatamente l'importo minimo della sanzione contestata rischia il sequestro amministrativo del mezzo. Per riaverlo dovrà versare la somma dovuta e sostenere le spese di recupero, custodia e deposito. Trascorsi quattro mesi senza il pagamento, scatta la confisca del veicolo. Una misura che riguarda anche ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti e conducenti di mezzi di micromobilità non residenti. L'obiettivo, come evidenzia Belluzzi nella relazione illustrativa, è garantire "l'effettivo pagamento delle sanzioni da parte dei conducenti residenti all'estero e dei veicoli immatricolati all'estero".

Novità anche sui controlli per alcol e droghe alla guida. Il decreto estende espressamente al drugtest le disposizioni che puniscono il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalle Forze di Polizia, già previste per l'etilometro e gli accertamenti sanitari. La normativa distingue due situazioni: se esistono indizi di alterazione psicofisica dovuta ad alcol, stupefacenti o abuso di farmaci, il rifiuto comporta l'applicazione dell'arresto di terzo grado e l'interdizione dalla guida. In assenza di tali indizi, è invece previsto l'arresto di secondo grado.

Il decreto interviene inoltre sulla guida senza patente o senza la prescritta abilitazione, ridefinendo le pene in relazione alle diverse categorie di veicoli. Novità anche per la sospensione della patente, prevista da uno a quattro mesi in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari, o per chi non adotta "una adeguata condotta di guida o modera convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire pericolo per le cose e per la sicurezza delle persone".

L'articolo 7 introduce poi sanzioni più severe anche per chi non rispetta l'alt della Polizia. Le multe vanno da 500 a 1.000 euro per chi non si ferma o chi rifiuta di esibire i documenti. Il decreto introduce una sanzione amministrativa di terza categoria, senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva entro cinque anni, gli importi raddoppiano, arrivando fino a 2.000 euro.

Prevista una multa di seconda categoria, quindi da 200 a 650 euro, per chi non rispetta gli obblighi previsti in caso di incidente stradale con soli danni materiali. Se non è possibile esibire immediatamente patente, carta di circolazione e assicurazione, il conducente deve presentarsi entro sei ore presso un ufficio di Polizia. Il caso, ad esempio, è quello di una uscita di strada nella notte.

Un altro capitolo riguarda l'accesso e la sosta nei centri storici e nelle zone a traffico limitato. Il decreto attribuisce al Comandante della Polizia Civile la competenza per il rilascio delle autorizzazioni permanenti e temporanee, comprese quelle per residenti, domiciliati, attività economiche e servizi pubblici. Un successivo regolamento del Congresso di Stato definirà aree interessate, requisiti, modalità di rilascio e controlli, anche elettronici.

La mancata esposizione del permesso e il suo utilizzo improprio saranno equiparati all'assenza dell'autorizzazione, con le relative sanzioni e, nei casi previsti, la rimozione del veicolo. Pene penali per chi falsifica o altera i permessi, o utilizza autorizzazioni contraffatte: il decreto prevede la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

La modifica, spiega Belluzzi, punta a fornire un "quadro unitario e flessibile" per adattare la gestione della mobilità alle caratteristiche dei singoli centri storici, assicurando criteri omogenei per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni.

Nel complesso, conclude il Segretario agli Interni, l'intervento intende costruire "un sistema maggiormente equilibrato tra le esigenze di mobilità, la sicurezza degli utenti, la tutela delle categorie più vulnerabili e le necessità di gestione degli spazi pubblici".

Il Decreto, pur essendo già in vigore, dovrà essere ratificato entro 90 giorni dal Consiglio Grande e Generale. Solo allora le nuove disposizioni diventeranno definitive.

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