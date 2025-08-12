San Marino: cambia il rapporto insegnanti-bambini per la Scuola dell’Infanzia

Dal prossimo anno scolastico, il rapporto massimo tra insegnanti e bambini nella Scuola dell’Infanzia passerà da 1-17 a 1-15, con una media prevista di 1 a 14,5. La misura, annunciata in una nota dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, mira a rispondere a bisogni educativi sempre più complessi, legati a minore autonomia, fragilità emotive e comportamentali, tempi di permanenza scolastica più lunghi. Oltre all’incremento dell’organico, dal 1° settembre 2025 alcuni docenti saranno distaccati per progettare nuove iniziative extracurriculari: sport all’aria aperta, attività artistiche e culturali, laboratori STEM, potenziamento linguistico e percorsi di orientamento.

Le attività saranno proposte durante l’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, contribuendo anche all’offerta dei Centri Estivi.

La Segreteria di Stato sottolinea che l’iniziativa punta a rafforzare il legame tra scuola, creatività, sport e socialità, consolidando la funzione della scuola come fulcro della comunità educante.









