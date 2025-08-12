ISTRUZIONE San Marino: cambia il rapporto insegnanti-bambini per la Scuola dell’Infanzia Passerà da 1-17 a 1-15, per rispondere a "bisogni educativi sempre più complessi". Previste anche nuove attività extracurriculari.

Dal prossimo anno scolastico, il rapporto massimo tra insegnanti e bambini nella Scuola dell’Infanzia passerà da 1-17 a 1-15, con una media prevista di 1 a 14,5. La misura, annunciata in una nota dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, mira a rispondere a bisogni educativi sempre più complessi, legati a minore autonomia, fragilità emotive e comportamentali, tempi di permanenza scolastica più lunghi.

"È una delle misure che abbiamo ritenuto necessarie - precisa il Segretario di Stato per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini - per affrontare certamente anche il nuovo anno scolastico ponendo una serie di servizi che sono da sempre garantiti, sono sempre stati una misura, un equilibrio, ma sui quali dovevamo assolutamente lavorarci. Per cui, - aggiunge - ridurre il rapporto numerico tra insegnanti e bambini è un esercizio che porterà certamente beneficio sia ai nostri bambini ma anche ai nostri operatori ed è anche un esercizio sul quale continuiamo a lavorare e continueremo a lavorare anche nel mese di settembre in funzione anche di un progetto di legge che dovremo presentare sul rinnovo di tutte le attività di carattere didattico".

Oltre all’incremento dell’organico, dal 1° settembre 2025 alcuni docenti saranno distaccati per progettare nuove iniziative extracurriculari: sport all’aria aperta, attività artistiche e culturali, laboratori STEM, potenziamento linguistico e percorsi di orientamento.

Le attività saranno proposte durante l’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, contribuendo anche all’offerta dei Centri Estivi.

La Segreteria di Stato sottolinea che l’iniziativa punta a rafforzare il legame tra scuola, creatività, sport e socialità, consolidando la funzione della scuola come fulcro della comunità educante.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini.



