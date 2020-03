CORONAVIRUS San Marino: cambiano gli orari degli uffici postali

Poste San Marino aggiorna l'utenza sull'operatività del servizio in ottemperanza alle normative sul coronavirus vigenti sul territorio. Su tutto il territorio sammarinese è stata disposta la sospensione temporanea del servizio di consegna a domicilio di raccomandate, assicurate e pacchi. I portalettere provvederanno a lasciare nelle cassette postalei gli avvisi di giacenza, da ritirarsi presso gli Uffici Postali di riferimento. I termini di giacenza sono stati prolungati di 15 giorni rispetto ai 30 giorni ordinari per invii semplici, raccomandate, assicurate e corrieri espressi e ai 7 giorni per pacchi ordinari.



Cambiati anche gli orari degli uffici postali sul territorio:

-Montegiardino e Chiesanuova saranno aperti giovedì mattina;

-Faetano e Fiorentino saranno aperti mercoledì e venerdì mattina;

-Serravalle, Domagnano, Acquaviva, San Marino e Borgo Maggiore saranno aperti lunedì, martedì, giovedìe venerdì mattina;

-Dogana sarà aperto dal lunedì al venerdì mattina.





