San Marino candidato a "Comunità Europea dello Sport 2026"

San Marino prima nello speciale medagliere delle Olimpiadi di Tokio rapportato alla popolazione; oltre 30 infrastrutture sportive; 13.400 tesserati in 34 federazioni; il gran premio di moto gp; gli internazionali di tennis: sono solo alcune delle carte che la Repubblica si gioca con la candidatura per ottenere lo status di “Comunità Europea dello Sport 2026”. A decidere sarà la Aces Europe, una associazione riconosciuta dal Parlamento Europeo, che in questi ultimi giorni ha valutato la realtà sportiva sammarinese nelle sue varie articolazioni.

“La Repubblica di San Marino – dichiara Vincenzo Lupattelli, Vice Presidente Aces e Presidente Aces Italia – ha creato un dossier ed un programma molto interessante che verte sull'aumento della pratica sportiva per i propri cittadini, punto molto importante per Aces. San Marino ha un'altissima percentuale di praticanti, ma bisogna aumentarla. Diventando Comunità Europea per lo Sport, San Marino potrà interagire con tutte le altre realtà, italiane, europee e di tutto il mondo, che fanno parte di Aces”.

Nella commissione valutatrice, anche Marco Lombardi, esperto conoscitore della realtà sammarinese ed Endri Hoxha, viceministro dello Sport dell'Albania: “Forse anche il nostro paese, ed altri, hanno da imparare da alcune delle vostre infrastrutture. Siete un popolo piccolo ma da 'medaglia d'oro' nelle infrastrutture per lo sport”. L'esito della candidatura sammarinese a “Comunità Europea dello Sport 2026” sarà ufficializzato il prossimo 27 giugno: “Lo sport – commenta il Segretario di Stato Rossano Fabbri – è davvero un elemento centrale. 13.400 tesserati, abbiamo impianti invidiabili ed una centralità dello sport sempre più marcata. Questa è stata la leva che ha spinto la mia Segreteria e l'intero Congresso a presentare questa candidatura. Non dobbiamo dimenticarci che l'Aces è un organismo legato al Parlamento Europeo. Sarà un modo con cui lo sport potrà celebrare anche la conclusione degli accordi con l'Europa nell'anno 2026”.