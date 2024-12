SAN SILVESTRO San Marino, Capodanno senza botti in piazza ma ancora nessun divieto per i privati L’Oipa lancia un decalogo per proteggere gli animali da petardi e fuochi: appello alle istituzioni e ai cittadini per un festeggiamento più responsabile.

Anche quest'anno nel programma sammarinese niente fuochi d'artificio in piazza Sant'Agata, ma nessun divieto per i privati, dal momento che l'Istanza d'Arengo approvata nel 2020 non è ancora diventata legge. Ecco allora il decalogo dell'Oipa per prenderci cura degli animali e proteggerli.



Capodanno ripropone il solito problema di scoppio di petardi e fuochi d'artificio, che spaventano e terrorizzano animali domestici e selvatici. Per mettere in sicurezza cani e gatti la notte di Capodanno, l'Organizzazione internazionale protezione animali ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei nostri compagni a quattro zampe.

Animali più anziani possono morire d'infarto, ma anche la fauna selvatica, spaventata dai botti e dal frastuono, si disorienta, schiantandosi contro alberi, muri, vetrate o cavi elettrici. Anche le lanterne cinesi possono causare ferimento o morte di animali, che possono venire ustionati o strangolati.

“L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. "Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi".

