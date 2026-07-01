San Marino cardioprotetta: installato un nuovo defibrillatore nei locali dell’Angela Vesta Piada

Un nuovo tassello si aggiunge ai già tanti presenti sul territorio per garantire sicurezza e pronto intervento in caso di problemi cardiaci. Nei locali dell’Angela Veste Piada, a Borgo Maggiore, inaugurato un nuovo defibrillatore alla presenza del Segretario di Stato Marco Gatti, del Capitano di Castello Matteo Sartini e di Marina Foscoli, cardiologa ISS.

”L’azione dei privati che si fanno carico dell’acquisto di questi strumenti salva vita a beneficio di tutta la comunità è un gesto importantissimo” afferma Gatti. Il “Progetto cuore”, sottolinea Marina Foscoli, nasce in Repubblica nel 2001 e in questi 25 anni ha già salvato 30 persone.

”Sono molto orgogliosa di questo gesto - sottolinea Angela Bartolini, titolare attività - ho iniziato tanti anni fa con i corsi di prevenzione. Credo fermamente in questo progetto”.

Nel servizio le interviste a Marina Foscoli (Cardiologa ISS) e Angela Bartolini (Titolare Angela Veste Piada)