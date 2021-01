COVID-19 San Marino: “casi attivi” in crescita. Saturazione della terapia intensiva ferma da giorni all'83% Ieri 14 nuovi casi e 7 guarigioni. Scendono ancora le ospedalizzazioni, ma solo nel reparto di isolamento

Anche ieri, fortunatamente, nessun decesso correlato al virus; ed è questa, ovviamente, la notizia più importante. Per il resto luci e ombre nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Sicurezza Sociale. Con le ospedalizzazioni che scendono di due unità, ma solo in area medica; dove al momento i ricoverati positivi al coronavirus sono 10. Così come in terapia intensiva; cui si aggiungono 3 pazienti “non Covid” nelle camere risveglio del Blocco Operatorio. Il livello di saturazione del reparto è ormai fermo da tempo su un poco rassicurante 83%.

Resta basso, nel frattempo – 7,65% -, il rapporto fra nuovi casi e test eseguiti. Ieri, infatti, su 183 tamponi effettuati, sono emerse 14 positività. Ma a differenza delle giornate precedenti si è assistito ad un numero ridotto di guarigioni: appena 7. I “casi attivi” tornano dunque a salire. Attualmente sono 291, in Repubblica, le persone positive al Covid. 271 sono seguite presso il proprio domicilio. Infine la vicenda Casale la Fiorina. Due ospiti recentemente positive al Covid-19 – segnala l'ISS – sono state trasferite in Ospedale, nel reparto di isolamento. Presso la RSA resta al momento solo una ospite, ancora positiva dopo 43 giorni di contagio.



