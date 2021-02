San Marino: “casi attivi” nuovamente sopra quota 300. Terapia intensiva satura al 58%

A San Marino si torna sopra la soglia psicologica dei 300 positivi attivi; in quel continuo “saliscendi” - dei numeri del contagio – che sta caratterizzando la seconda ondata pandemica. Potenzialmente fuorviante, dunque, basarsi su questo indicatore, per analisi di trend sulla gravità dell'emergenza. Più significativo invece uno sguardo alle ospedalizzazioni; perché se è vero che il numero complessivo resta stabile, a quota 19; si registra tuttavia un lieve incremento – al 58% - del livello di saturazione della terapia intensiva, con 7 pazienti positivi al Covid nel reparto. 12, invece, in area medica; in questo caso, dunque, si assiste ad una contrazione di una unità dei ricoveri. Per il resto, come si diceva, il numero dei “casi attivi”, in Repubblica, è tornato a salire. 308, attualmente, gli infettati; 289 dei quali seguiti presso il proprio domicilio. Dai 364 tamponi effettuati ieri, infatti, sono emerse 29 nuove positività e 20 guarigioni. Il rapporto fra casi rilevati e test effettuati sale al 7.97%. Infine anche in questa occasione, fortunatamente, non si sono registrati decessi.