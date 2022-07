TERRITORIO San Marino celebra il 14° anniversario dall'iscrizione nella lista UNESCO Gli eventi si svolgeranno giovedì 7 luglio. Per l'occasione visite gratuite ai musei fino tarda notte, concerti e conferenze

Visite guidate gratuite a musei e monumenti, concerti e conferenze: è il ricco programma di eventi organizzati per giovedì 7 luglio, data in cui ricorre il 14° anniversario dall'iscrizione del Centro Storico e del Monte Titano nella lista dei siti Unesco patrimonio dell'umanità. Queste celebrazioni rappresentano per noi una vera e propria missione, afferma il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, ovvero la salvaguardia del nostro territorio e del patrimonio culturale.

I musei sammarinesi resteranno aperti per l'intera giornata fino tarda sera e si potrà utilizzare gratuitamente anche il servizio funivia fino tarda notte. Presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di San Marino (Antico Monastero di Santa Chiara) a partire dalle 18.00, si terrà l'evento di presentazione di progetti e ricerche "SAN MARINO - Una città murata patrimonio dell'umanità".

A concludere la giornata il concerto della Banda Militare in Piazza della Libertà con la voce di Sara Jane Ghiotti e la presenza dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli.

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura), Vito Testaj (Direttore Istituti Culturali) e Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura)

