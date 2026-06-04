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San Marino celebra il Corpus Domini

4 giu 2026

Secondo un cerimoniale pressoché immutato nel tempo, la mattinata del Corpus Domini in Repubblica si è aperta in Piazza della Libertà, con lo schieramento della Guardia del Consiglio delle milizie e della Banda Militare che ha eseguito l'inno nazionale con l'alzabandiera. Il Corpus Domini, che cade nel sessantesimo giorno dopo la Pasqua, in Italia e in altri paesi europei di tradizione cattolica, viene di prassi festeggiato la domenica successiva mentre a San Marino – ma anche in Austria, Polonia e Portogallo - continua ad essere celebrato nella giornata canonica essendo considerata una ricorrenza di primaria importanza.

I Capitani Reggenti indossano infatti il costume tradizionale e il Gran Collare dell'Ordine di San Marino, come accade solo nelle occasioni più solenni degli appuntamenti istituzionali. Poco prima delle 10, il corteo guidato dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, con una rappresentanza del Congresso di Stato, dei Sindaci di Governo, autorità civili e militari, l'Ambasciatore d'Italia Colaceci,  si è diretto verso la Pieve per la Santa Messa.

Ad accoglierli all'ingresso, il Rettore della Basilica del Santo, Don Marco Mazzanti. A presiedere la funzione il Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi. Concluso il rito religioso, il corteo Reggenziale ha fatto rientro a Palazzo Pubblico e poco dopo aver percorso il tragitto, lungo le contrade del centro storico,  é sopraggiunta in Piazza della Libertà la processione religiosa. Dal balcone di Palazzo Pubblico la Reggenza ha assistito alla benedizione, ultimo atto delle celebrazioni prima dell'ammainabandiera.




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