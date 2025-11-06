San Marino celebra il legame con i Vigili del Fuoco: onorificenza a Francesco Notaro

Un riconoscimento al valore, “al lavoro che facciamo insieme, alle esercitazioni che ci accomunano”. Il Comandante della Polizia Civile Werter Selva e gli uomini della Sezione Antincendio, insieme alla Parva Domus per celebrare un legame solido e di lunga data, quello con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nell'occasione il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi consegna all'ing. Francesco Notaro, oggi Direttore della Formazione Centrale e già alla guida dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Presenti anche l'attuale Direttrice regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, Ing. Marisa Cesario; l'attuale Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, Ing. Luigi Ferraiuolo e l'Ing. Piergiacomo Cancelliere che, dopo 3 anni a Rimini oggi ha preso servizio a Latina.

"È veramente un onore, - ha detto Notaro - è un segno tangibile di quello che è un rapporto che è nato nel tempo e che stiamo continuando a coltivare e continueremo a coltivare negli anni. Un momento di crescita, di confronto insieme, fatto anche di momenti anche esercitativi insieme, di scambio di informazioni, scambi di cultura che sono molto importanti e che possono elevare anche il livello di sicurezza sia per i cittadini, sia per San Marino come per lo Stato italiano".

“Non un atto dovuto - osserva il Segretario Belluzzi - ma un segno di riconoscenza per l'alto servizio che rendete al Paese”. "Gli diamo anche parecchio da fare, - ammette - cerco di stemperare con una battuta, perché quando intervengono i Vigili del Fuoco purtroppo c'è sempre una situazione che dietro ha delle situazioni a volte anche drammatiche, difficili, però lo dico per testimoniare la gratitudine, la riconoscenza per tutti gli interventi che vengono fatti, interventi che spesso vi siete anche con grande difficoltà, anche voi di RTV avete dovuto raccontare. E' a volte difficile anche raccontare certi interventi, però interventi che raccontano una storia di rimpegno, di profusione di uomini e di mezzi. Però dietro questo c'è anche una collaborazione nella formazione, poche settimane fa c'è stato un momento importante di formazione, di preparazione reciproca, la cosa che mi ha fatto piacere è stata la reciprocità, ospitare anche Vigili del Fuoco italiani che lavorano insieme alla nostra Polizia Civile e questo è un tema che spero si possa sviluppare sempre di più".

