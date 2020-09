San Marino celebra il Santo Fondatore

Il compleanno di San Marino tra eventi religiosi e laici, si snoda in questo 3 settembre, con la scelta di mantenere gli appuntamenti da sempre parte della tradizione per la Festa della Repubblica, ma in sicurezza.

A cominciare dalla celebrazione alle 10.00 della Santa Messa alla Basilica del Santo da parte del Vescovo Andrea Turazzi, davanti alle massime istituzioni della Serenissima. Celebrazione che la San Marino Rtv trasmetterà in diretta tv, in streaming sul sito e Facebook.

Di seguito, il momento della processione con la Reliquia di San Marino portata lungo le vie del centro. Dal pomeriggio la Cava che diventa protagonista per Palio delle Balestre Grandi con ingressi contingentati. Per decidere il campione nazionale tra i rappresentati dei vari castelli. Gara che potrete seguire in tutta sicurezza dalle 15.30 da casa attraverso l'emittente di Stato.

Così come sarà a numero chiuso il concerto serale, "Jbees in Orchestra", al Campo Bruno Reffi.

Nuove regole anche per la tradizionale Tombola sullo Stradone: saranno dimezzati gli accessi e diversificate le postazioni: fissato a 2400 il massimo dei posti, distribuiti su tre livelli: 1000 sullo Stradone, 1000 in Piazzale Calcigni, 400 in Piazza Sant'Agata, con varchi presidiati da personale di vigilanza.