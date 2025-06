EXPO OSAKA 2025 San Marino celebra il traguardo di 1 milione di visitatori nel Commons-C La Direttrice del Padiglione San Marino, Laura Franciosi: "Traguardo atteso, ma raggiunto prima del previsto. Accogliamo una media giornaliera di circa 23-25 mila visitatori"

A due mesi dall'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Osaka Kansai 2025, il Padiglione San Marina celebra un importante traguardo. "Abbiamo celebrato oggi il milionesimo visitatore nel nostro Commons, il Commons-C, - fa sapere Laura Franciosi, Direttrice del Padiglione San Marino - che è lo spazio che condividiamo con dieci paesi. È un traguardo importantissimo per noi e giustamente per noi tutti e 11, ma soprattutto per San Marino. Accogliamo una media giornaliera di circa 23-25 mila visitatori tutti i giorni. Quindi il risultato conseguito e celebrato oggi era atteso, diciamo, ed è arrivato prima del previsto, decisamente".

Un risultato festeggiato con specifiche iniziative e partecipato anche dalla stampa giapponese. Ora si vola verso il comune obiettivo del secondo milione di visitatori. "Abbiamo organizzato questa mattina - spiega Laura Franciosi - un'attività rivolta ai bambini, quindi ai più piccoli. Dalle dieci a mezzogiorno, un laboratorio creativo in cui veniva richiesto ai bimbi di colorare le bandiere degli 11 paesi che affacciano sul Central Stage del Commons-C. Nel pomeriggio invece un'attività rivolta ai visitatori più adulti che prevedeva dei quiz con delle domande piuttosto semplici riguardanti naturalmente la storia, la cultura, le tradizioni, la lingua degli 11 paesi del Commons. Siamo molto, molto soddisfatti tutti quanti".

Nel video l'intervista a Laura Franciosi, Direttrice Padiglione San Marino Expo Osaka 2025.

