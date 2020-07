28LUGLIO San Marino celebra l'anniversario della caduta del fascismo

Una cerimonia in Piazza della Libertà per celebrare l’Anniversario della caduta del fascismo e Festa della Libertà. Alla presenza delle massime autorità dello Stato. Quest'anno arricchita dalla presenza dei giovani allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese – rappresentanti di una generazione che dovrà continuare a resistere e a ricordare. Una cerimonia, nel cuore istituzionale e politico del Paese, alla quale la Reggenza aveva rivolto un invito a partecipare a tutta la cittadinanza, partecipe di un momento di commemorazione e riflessione, stretti attorno ai simboli della nostra Repubblica.

"E’ dovere, morale e civile, di ogni generazione conservare e trasmettere memoria degli eventi più significativi della nostra storia, dell’impegno profuso dai Sammarinesi per riconfermare, anche e soprattutto nei momenti più difficili, con coraggio e determinazione, quei valori e principi che costituiscono anche i tratti distintivi della nostra identità di popolo e Stato". E proprio alle nuove generazioni che la Reggenza intende rivolgersi per sollecitare un impegno e una partecipazione indispensabili per difendere la libertà quale bene prezioso e per ribadire il valore di una scelta ideale e culturale, volta al rifiuto e alla resistenza nei confronti di ogni forma di sopraffazione, di odio e di violenza.

Nel pomeriggio al Parco Ausa la festa di Libera, che con la celebrazione del 28 luglio, dà l’avvio della fase costituente e la proposta di manifesto con i valori di riferimento per un partito che vuole consolidare il percorso di aggregazione di Ssd, Civico10, Res e Mis.

