28 LUGLIO San Marino celebra l'Anniversario della Caduta del Fascismo e la Festa della Libertà

È nei momenti più bui, più difficili che il concetto di libertà, che non bisognerebbe mai dare per scontato, è difeso con maggiore determinazione. San Marino celebra oggi la caduta del fascismo. Il 28 luglio di 78 anni fa i sammarinesi si riunirono in un comizio popolare, e per acclamazione venne approvato un ordine del Giorno da presentare alla Reggenza, che prevedeva lo scioglimento del Consiglio Principe e Sovrano: in migliaia, il 28 luglio 1943, da tutti i Castelli a fare pressione per voce sola sulle autorità. Ed è la memoria il miglior monito per il futuro. Questa mattina, come da protocollo, il Corteo Reggenziale aperto da due gendarmi in alta uniforme, è partito da Palazzo Pubblico alla volta della Statua della Libertà. Qui i Capi di Stato hanno posato una corona d'alloro in memoria di tutte le vittime del fascismo. Un gesto simbolico, mentre il corteo è in attesa, affiancato da una rappresentanza della Guardia del Consiglio Grande e Generale, della Milizia Uniformata e della Guardia di Rocca.

