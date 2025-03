San Marino celebra l’Arengo e la Festa delle Milizie tra memoria e valori democratici

Il 25 marzo 1906 per San Marino segnò la fine dell'oligarchia e l'inizio della democrazia moderna. E' l'anniversario dell'Arengo, quando i capifamiglia si organizzarono per riprendere il potere della Repubblica; questo portò all'introduzione delle elezioni politiche. In questa giornata solenne, dal 1964, si celebra anche la Festa delle Milizie: celebrazioni partite in Piazza della Libertà con lo schieramento dei militari e l'alzabandiera. Poi il ricordo con l'omaggio ai caduti di tutte le guerre all'Ara dei Volontari, con la deposizione di una corona d'alloro da parte del comandante superiore delle Milizie, il generale Corrado Carattoni. Momento di celebrazione religiosa con la santa messa in suffragio dei commilitoni defunti, per poi tornare davanti a Palazzo Pubblico.

Alla presenza dei Capitani Reggenti, gli interventi del Comandante Superiore e del Segretario agli Esteri Luca Beccari, deputato alle Milizie. Dal Generale Carattoni il riferimento al difficile contesto geopolitico, al ruolo svolto nei momenti più bui dai Corpi Militari, fino all'auspicio che trionfino dialogo e cooperazione. Sottolineata l'importanza, nel percorso verso l'Europa, di mantenere vive e vitali le istituzioni militari, anche il Segretario Beccari nel suo riferimento al valore della democrazia, fondamentale per San Marino, fa un richiamo alla difficile situazione internazionale, ricordando il ruolo del Titano sul piano multilaterale. “San Marino ripudia la Guerra e fa della neutralità attiva una difesa del diritto internazionale". Un momento emozionante, con il giuramento delle nuove reclute e la consegna delle medaglie di fedeltà e anzianità militare.