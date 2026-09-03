San Marino celebra la Festa della Repubblica

Oggi, giovedì 3 settembre 2026, la Repubblica di San Marino celebra l’Anniversario di Fondazione e il Santo Patrono con una giornata che unirà tradizione, cerimonie religiose, rievocazione storica, musica e spettacolo. Dal mattino fino a tarda sera il centro storico sarà il cuore delle celebrazioni, che si concluderanno con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

IL PROGRAMMA

Si comincia alle 10.00 nella Basilica del Santo con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale San Marino. Al termine della Messa partirà la Processione con la Reliquia del Santo attraverso le contrade del centro storico.

Alle 10.30 sarà il momento della tradizionale Lettura del Bando dei Balestrieri, che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi.

Il programma entrerà nel vivo nel pomeriggio. Alle 14.30 da Porta San Francesco partirà il Corteo Storico, composto da dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti. Alle 15.00, in Basilica, i Balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono, seguita dalla Benedizione della Reliquia.

Alle 15.30, alla Cava dei Balestrieri, spazio a uno degli appuntamenti più attesi della giornata: il Palio delle Balestre Grandi, accompagnato da giochi di bandiere, musici e figuranti.

Le celebrazioni religiose proseguiranno alle 17.00, ancora in Basilica, con la Santa Messa e la Benedizione della Reliquia. Un quarto d’ora più tardi, alle 17.15, il Corteo Storico tornerà a sfilare per le vie del centro.

Alle 17.30 in Piazza della Libertà sarà protagonista la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta. Ospite del concerto la cantante sammarinese Valentina Monetta.

TOMBOLA, MARINA REI E FUOCHI D’ARTIFICIO

Alle 19.00, nel Piazzale Lo Stradone, torna la Grande Tombola. In palio 15mila euro per la prima tombola, 7.500 per la seconda e 2.500 euro per la cinquina. Le cartelle, al costo di 5 euro, saranno disponibili nel centro storico e al Teatro Titano fino alle 18.

La serata proseguirà alle 21.30 al Campo Bruno Reffi con il concerto di Marina Rei. La cantautrice sarà accompagnata da Sebastiano Forte alla chitarra e Dario Giacovelli al basso, alternandosi tra voce, batteria, chitarra e pianoforte. La scaletta attraverserà trent’anni di carriera, fino ai brani dell’ultimo album Niente amore.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’incasso verrà devoluto all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla.

A chiudere la Festa della Repubblica, alle 23.30, sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra il centro storico del Titano.







