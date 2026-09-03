San Marino celebra la festa della Repubblica tra religione, cultura e tradizioni

1726 anni dalla fondazione della repubblica e come da tradizione il 3 settembre si caratterizza per essere una giornata all'insegna di religione, cultura e spettacolo. Come da programma il primo appuntamento è stata la celebrazione eucaristica nella Basilica del Santo, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, insieme al vescovo di San Marino Montefeltro Domenico Beneventi, alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

Zuppi nell'omelia si è soffermato sulla libertà millenaria di San Marino: “La libertà – ha detto – è impegnativa, a volta può fare paura, ma è l'unico modo per essere se stessi”. Ha fatto notare che per essere liberi non si deve essere soli, ma bisogna pensarsi insieme: “La vostra più alta carica, i Capitani Reggenti – ha detto – ne sono un esempio”. Ricordata la visita di Papa Leone del 22 agosto e il concetto della diplomazia del multilateralismo: “L'individualismo – dice – produce suprematismo e, come il nazionalismo, porta alla distruzione delle nazioni”.

Nel pomeriggio tradizione e spettacolo unite con il Corteo Storico composto da dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti. Alla Cava poi l'evento più atteso: il Palio delle Balestre Grandi. In Piazza della Libertà protagonista invece la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta. Ospite del concerto la cantante sammarinese Valentina Monetta. A chiudere le celebrazioni la tradizionale grande tombola in Piazzale Lo Stradone e il concerto di Marina Rei a Campo Bruno Reffi.









