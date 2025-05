San Marino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere 2025: “Prendersi cura degli infermieri rafforza le economie”

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, data scelta per commemorare la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Lo slogan di quest’anno – “I nostri infermieri. Il nostro futuro. Prendersi cura degli infermieri rafforza le economie” – lanciato dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN), sottolinea l’importanza di tutelare il benessere di chi ogni giorno si prende cura degli altri.

La Segreteria di Stato per la Sanità, l’ISS e l’Ordine degli Infermieri di San Marino si uniscono per ribadire il valore strategico della professione infermieristica. «Gli infermieri sono insostituibili – ha dichiarato il Direttore Generale ISS Francesco Bevere – e rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario».

Centrale anche la figura dell’infermiere di famiglia e comunità, sempre più protagonista nella gestione territoriale della salute, nella prevenzione e nel sostegno ai pazienti cronici. «Investire nella formazione e nel riconoscimento degli infermieri – afferma Luca Tinti, Presidente dell’Ordine – significa costruire una sanità più giusta e vicina ai cittadini».

A ricordare il lato umano della professione, la testimonianza di Jerome Stefanelli, infermiere sammarinese che ha scelto questa strada dopo un’esperienza in Zambia: «Essere infermiere non è solo un lavoro, è una missione per fare la differenza nella vita di chi ha bisogno».