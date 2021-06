San Marino celebra la Giornata Internazionale dello Yoga: un messaggio per l'anima in tempo di pandemia

“Lo yoga per il benessere”, il tema scelto per il 2021. San Marino, dopo un anno di stop forzato causa emergenza sanitaria, torna a celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga. Sul prato dell'Ex Tiro a Volo di Murata la pratica della disciplina che aiuta ad esercitare il corpo, ma anche a calmare la mente grazie alla combinazione di respiro e movimento. In tanti hanno aderito all'iniziativa: cresce infatti l'interesse della popolazione così come “la collaborazione con le scuole e gli insegnanti di yoga”. A farlo notare è stato proprio l'Ambasciatore dell'India accreditato a San Marino, Neena Malhotra, presente all'appuntamento insieme ai Segretari di Stato agli Esteri e alla Cultura. “Con spirito di collaborazione e viva soddisfazione – ha detto Luca Beccari - abbiamo accolto l’invito a celebrare una giornata, divenuta nel tempo sempre più conosciuta e apprezzata”. Celebra quindi l'incontro di culture e valori Andrea Belluzzi, perché è anche da qui che si può ripartire.