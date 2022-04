San Marino celebra la Giornata Nazionale del Volo: attenzione puntata allo sviluppo dell'Aerodromo

Marco Gatti, Edgardo Casali, Luca Briziarelli e Gian Luca Amici

Le celebrazioni si sono aperte in mattinata con il volo speciale Roma-San Marino. A bordo il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, e il senatore Luca Briziarelli, presidente dell'Associazione "Città dell'Aria", che hanno consegnato una serie di cartoline speciali. Il Titano festeggia la prima Giornata Nazionale del Volo per sensibilizzare sull'importanza dello sviluppo aeronautico del Paese.

A Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, con esponenti di Governo, ospiti e autorità. In prima linea l'Aeroclub che ha collaborato all'organizzazione della giornata. Al centro il progetto di sviluppo dell'aerodromo di Torraccia. Anche la Reggenza, nel suo intervento, ha fatto riferimento all'importanza, per la crescita di San Marino, di una sede aeroportuale “pienamente rispondente” alla realtà statuale del Paese, anche per il turismo.

Tra i prossimi interventi annunciati dal Governo, l'asfaltatura della pista a Torraccia. Dall'Aeroclub Italia la notizia dell'ok, ricevuto da Palazzo Chigi, per firmare l'accordo di mutuo riconoscimento con il Titano sul volo da diporto o sportivo. In tarda mattinata l'apposizione, alla presenza della Reggenza, dello speciale annullo postale pensato per l'occasione. E sabato 23 aprile in programma una nuova giornata di iniziative.

Nel servizio, le interviste a Marco Gatti (segretario di Stato Finanze), Edgardo Casali (presidente Aeroclub San Marino), Luca Briziarelli (presidente Associazione Città dell'Aria) e Gian Luca Amici (direttore Poste San Marino)