San Marino celebra le Giornate europee del patrimonio e la Giornata mondiale del turismo

Paolo Rondelli e Sara Forcellini

San Marino celebra gli "European Heritage Days", ovvero le Giornate mondiali del Patrimonio Europeo. Lo slogan scelto quest'anno dal Consiglio d'Europa intende richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Il programma voluta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura si è aperto già da ieri con una speciale visita guidata per conoscere alcune delle più importanti opere d'arte moderna e contemporanea appartenenti alla collezione dello Stato di San Marino.

Questa mattina l'inaugurazione delle nuove installazioni al Museo Tattile al Cantone Funivia che consentono alle persone non vedenti di conoscere alcune delle più importanti storie di opere d'arte, monumenti e costruzioni dell Centro Storico.

Nel pomeriggio appuntamenti con il corteo storico dei balestrieri e in serata notte in galleria. Domani la 41° Giornata Mondiale del Turismo e il tema scelto dall'OMT, prima dell'emergenza covid, è quello del "Turismo rurale" ed indica nuove strade che i paesi sono chiamati a percorrere.

Nel servizio le interviste a Paolo Rondelli (Presidente Rotary 2019/2020) e Sara Forcellini (Ideatrice Progetto Tattile)