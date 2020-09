TURISMO E CULTURA San Marino celebra le Giornate europee del patrimonio e la Giornata mondiale del turismo Due importanti iniziative, ricche di eventi, oggi e domani in territorio

San Marino celebra gli "European Heritage Days", ovvero le Giornate mondiali del Patrimonio Europeo. Lo slogan scelto quest'anno dal Consiglio d'Europa intende richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Il programma voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura si è aperto già da ieri con una speciale visita guidata per conoscere alcune delle più importanti opere d'arte moderna e contemporanea appartenenti alla collezione dello Stato di San Marino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Questa mattina l'inaugurazione delle nuove installazioni al Museo Tattile al Cantone Funivia che consentono alle persone non vedenti di conoscere alcune delle più importanti storie di opere d'arte, monumenti e costruzioni dell Centro Storico.

Nel pomeriggio appuntamenti con il corteo storico dei balestrieri e in serata notte in galleria. Domani la 41° Giornata Mondiale del Turismo e il tema scelto dall'OMT, prima dell'emergenza covid, è quello del "Turismo rurale" ed indica nuove strade che i paesi sono chiamati a percorrere.

Nel servizio le interviste a Paolo Rondelli (Presidente Rotary 2019/2020) e Sara Forcellini (Ideatrice Progetto Tattile)

I più letti della settimana: