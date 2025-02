5 FEBBRAIO San Marino celebra Sant'Agata e la fine dell'occupazione alberoniana Dalle 11.30 la diretta su Rtv e in streaming della messa nella Cripta dedicata alla compatrona alla presenza dei Capitani Reggenti

San Marino celebra Sant'Agata e la fine dell'occupazione alberoniana.

San Marino celebra la compatrona e ricorda uno dei momenti centrali della sua storia: il 5 febbraio 1740, data di riconquista della libertà dopo l'occupazione del Cardinale Alberoni.

Il protocollo vede dalle 11,00 i Capitani Reggenti e il corteo a Palazzo Pubblico da dove partono per raggiungere la Cripta di Sant'Agata nella quale si celebra la Santa Messa, trasmessa in diretta da San Marino Rtv, in streaming sul sito e su fb

Nel pomeriggio prevista l'alza bandiera in Piazza della Libertà alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato. Da lì la partenza per il corteo fino alla Basilica del Santo per la funzione religiosa.

Dallo scorso anno si trova sul Titano una reliquia della Santa con l’autentica della Diocesi di appartenenza, esposta alla venerazione dei fedeli nella Cripta di Sant’Agata.

